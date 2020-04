OPÉRATION MASQUES 😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷

24 avril 2020 malgré l’ordre de confinement national que nous avions évidemment décidé de respecter à la lettre, cette année nous ne devions pas aller à St Chamassy pour nous recueillir sur la tombe du vice Amiral Dartige Du Fournet , comme nous le faisons tous les 24 avril depuis cinq ans avec l’amicale des Arméniens du Périgord.

Il en a été tout autrement nous y sommes allés !!! grâce à la générosité, la solidarité et l’efficacité des Arméniens de France qui nous ont contacté pour nous proposer de nous envoyer + de 100 😷😷😷😷 masques afin de les acheminer au village de St Chamassy pour que cela puisse servir aux employés communaux aux gens travaillant à la Mairie et une partie de la population bien sûr.

Cela reste symbolique mais chargé D’un messages d’amour et de fraternité et de souvenirs.

Sachant que nous Arméniens de France avons depuis janvier 2010 date de la découverte de la tombe du vice amiral Louis Dartige Du Fournet à St Chamassy ; sauveur de 4092 Arménien nous entretenons des relations très étroite et fraternelles avec la mairie de St Chamassy Et les habitants de ce petit village du Périgord.

Depuis le début du confinement des Arméniens qui se revendiquent être de toute la France et n’ayant aucune étiquette politique ni associative ni de provenance de tel ou tel pays se sont regroupés , dans la région de Béziers Montpellier sud de la France.

ils ont fait appel à tous leurs amis Arméniens de France et même d’ailleurs, en créant des ateliers de bénévoles,Toute une logistique d’achat, de découpes, de montages, ainsi que de distributions ; pour fabriquer des masques de protection individuelle répondant aux normes françaises.

ils les distribuent par milliers gratuitement et ont couvert une soixantaine de villes en France et neuf pays européens à l’heure où je vous écris.

C’est avec joie et une grande fierté,que je vous annonce cela,car je sais que notre peuple sait être unis dans les moments difficiles encore une fois il nous en a donné la preuve !! un grand merci à tous ces Arméniens qui contribuent à la fierté d’être français avec des origines arméniennes d’ici ou d’ailleurs.

BRAVO ET MERCI LES ARMÉNIENS DE FRANCE 👏👏👏👏 MERCIS À ROLAND DELMAS ET CLAUDE FAURET DE LA MAIRIE DE SAINT CHAMASSY QUI NOUS ONT REÇU.