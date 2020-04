L’international Arménien Sargis Adamyan se prépare à la reprise du championnat d’Allemagne

L’international arménien Sargis Adamyan l’attaquant d’Hoffenheim qui évolue en Bundesliga, blessé et opéré du genou s’est remis depuis quelques jours à l’entrainement. Actuellement il s’entraine chaque jour dans l’attente de la reprise du championnat d’Allemagne et des prochaines sélections avec l’équipe d’Arménie. Né à Erévan, Sargis Adamyan (26 ans) est installé avec ses parents en Allemagne alors qu’il avait six ans. Sur les traces d’Henrikh Mkhitaryan en Bundesliga, Sargis Adamyan attire le regard des médias et des supporters par ses qualités de buteur. Cette saison il réalisé le doublé contre…le Bayern de Munich.

Krikor Amirzayan