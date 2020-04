Erdogan défend un responsable religieux accusé d’homophobie

Ankara, 27 avr 2020 (AFP) - Le président turc Recep Tayyip Erdogan a

vigoureusement défendu lundi le chef de l’autorité des affaires religieuses

qui a déclenché une polémique en faisant un lien entre l’homosexualité et les

maladies.

« Une attaque contre lui est une attaque contre l’Etat », a déclaré M.

Erdogan lors d’une allocution télévisée lundi.

L’affaire a débuté vendredi avec un sermon prononcé par le chef de

l’autorité des affaires religieuses (Diyanet), Ali Erbas, à l’occasion du

début du mois sacré de jeûne du ramadan.

"L’islam considère la fornication comme l’un des plus grands péchés et

condamne l’homosexualité« , car »elles apportent avec elles les maladies", a

déclaré M. Erbas dans cette adresse aux fidèles, mentionnant notamment le

virus du sida.

Ces déclarations ont très vite enflammé les réseaux sociaux, de nombreux

internautes dénonçant les propos « haineux » de M. Erbas ou lui reprochant de

« diviser au lieu de rassembler » en ces temps de pandémie de coronavirus.

De l’autre côté, la présidence turque et les médias progouvernementaux ont

lancé une campagne de soutien à Ali Erbas, estimant qu’il n’avait fait

qu’énoncer des principes du Coran.

Des milliers d’internautes lui ont exprimé leur soutien en utilisant le

mot-dièse « Ali Erbas n’est pas seul ».

Dans ce contexte, le barreau d’Ankara, l’une des plus puissantes

organisations d’avocats du pays, a fait part dans un communiqué publié

dimanche de sa « sidération » et dénoncé les « déclarations d’un autre âge » de M.

Erbas.

Il n’en fallait pas plus pour conduire le procureur général d’Ankara à

ouvrir lundi contre ces avocats une enquête pour "dénigrement des valeurs

religieuses".

Dans son allocution lundi, M. Erdogan a enjoint au barreau d’Ankara de

« rester à sa place », l’accusant d’« attaquer directement l’islam ».

Ce que M. Erbas a dit « est entièrement vrai », a-t-il estimé.

Une ONG, la Fondation des droits de l’Homme (IHD), a de son côté indiqué

lundi qu’elle allait porter plainte contre M. Erbas, estimant que "ses propos

haineux constituent un délit".

Pays très majoritairement musulman où la foi se vit de mille façons, la

Turquie est régulièrement déchirée par des polémiques de ce genre.

L’expression du conservatisme religieux s’est libérée depuis l’arrivée au

pouvoir en 2003 de M. Erdogan, accusé par ses détracteurs de détricoter les

valeurs laïques héritées du fondateur de la République, Mustafa Kemal.

Si la Turquie est l’un des rares pays à majorité musulmane où

l’homosexualité n’est pas illégale, les gays et transsexuels y sont fortement

discriminés.