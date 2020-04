Nouvel alerte du ministre de la santé sur le coronavirus

Alors que la propagation du coronavirus en Arménie se poursuit sans relâche, le ministre de la santé Arsen Torosian a averti dimanche que les autorités pourraient bientôt ne plus être en mesure d’hospitaliser ou d’isoler la plupart des personnes infectées.

Le gouvernement arménien a imposé de sérieuses restrictions aux déplacements des personnes et a ordonné la fermeture de la plupart des entreprises fin mars, dans un contexte d’augmentation rapide des cas de coronavirus dans le pays. L’augmentation quotidienne du nombre de ces cas a ensuite considérablement diminué, ce qui a conduit le gouvernement à rouvrir certains secteurs de l’économie nationale dès le 13 avril.

Le gouvernement a autorisé, à la fin de la semaine dernière, la reprise d’un plus grand nombre de types d’activités commerciales et a assoupli ses restrictions sur les déplacements entre Erevan et le reste du pays.

Entre-temps, le ministère de la santé a signalé un plus grand nombre de nouveaux cas de coronavirus au cours de la semaine. Il a déclaré lundi matin que 62 personnes supplémentaires avaient été testées positives au virus au cours des dernières 24 heures.

Le nombre total de cas a ainsi atteint 1 808, contre 1 339 cas enregistrés il y a une semaine. Le nombre de décès dus au virus est passé de 22 à 29 dans le pays au cours de la même période.

Dans un entretien avec le service arménien de RFE/RL, M. Torosian s’est plaint qu’en raison de la « multitude » de sources d’infection, les autorités sanitaires ont de plus en plus de mal à retrouver les personnes qui ont été en contact avec des patients atteints par le COVID-19.

Selon M. Torosian, les hôpitaux et les travailleurs de la santé qui traitent les patients sont une autre cause de la persistance des infections. « Nous nous concentrons maintenant sur l’arrêt de la propagation de la maladie dans les centres médicaux et sur la protection des médecins ainsi que des patients qui ne sont pas infectés par le coronavirus », a-t-il déclaré.

Le ministre a également attribué l’augmentation du nombre de cas de COVID-19 à l’augmentation des mouvements de population à l’intérieur du pays. « Nous pouvons voir que leur mobilité croissante conduit à de nouveaux cas et nous nous préparons maintenant à une situation où nous ne pourrons peut-être pas être en mesure d’hospitaliser toutes les personnes infectées ou de les garder à l’hôtel », a-t-il averti.

Toutes les personnes testées positives au virus en Arménie ont été emmenées dans des hôpitaux ou des hôtels réquisitionnés par les autorités et transformés en centres médicaux temporaires. Selon le ministère de la santé, 931 personnes y ont été traitées ou suivies par le personnel médical depuis lundi matin. Près de 850 autres Arméniens se sont rétablis du COVID-19 à ce jour.

Le ministère a déclaré précédemment qu’il avait mis en place 1 500 lits d’hôpital pour les patients COVID-19 dans tout le pays.

« Je ne veux certainement pas que ce jour arrive, mais un jour nous ne pourrons plus nous occuper de tous les cas et il ne sera plus logique de boucler une ville ou un village », a déclaré M. Torosian au service arménien de RFE/RL.

A partir de ce moment, a-t-il dit, les autorités sanitaires cesseront d’hospitaliser les personnes infectées présentant des symptômes bénins de la maladie ou pas du tout et ne traiteront que les patients qui sont dans un état grave. « Nous ne savons pas quand ce jour arrivera », a-t-il déclaré.

Depuis le début du mois de mars, les autorités ont également mis en quarantaine des milliers de personnes qui ont été en contact avec des patients atteints de COVID-19 ou qui sont rentrées en Arménie depuis d’autres pays. Elles ont toutes subi des tests de dépistage au coronavirus à la fin d’une période de confinement de deux semaines.

Selon Torosian, quelque 2 200 personnes sont actuellement en quarantaine et environ 3 000 autres sont toujours isolées chez elles.