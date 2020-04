Le club russe de Sotchi a diminué le salaire des joueurs dont l’international arménien Alexandre Karapetyan

Le championnat de Russie est à l’arrêt comme de nombreux autres d’Europe. Les dirigeants du club russe de Sotchi ont décidé de réduire de moitié le salaire des joueurs dont l’international arménien Alexandre Karapetyan et Erik Vardanyan. Ce dernier se remet d’une blessure et d’une opération au genou. Le championnat russe est arrêté au minimum jusqu’au 31 mai. Les clubs du Spartak Moscou, Dynamo Moscou, Roubin, Zénith Saint Pétersbourg et Oufa ont également réduit le salaire des joueurs.

Krikor Amirzayan