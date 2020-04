Le chef spirituel de la Lettonie fait une déclaration à l’occasion de l’anniversaire du génocide arménien

Jānis Vanags, l’archevêque de l’Église évangélique luthérienne de Lettonie (leader spirituel de la Lettonie) a publié une déclaration à l’occasion du 105e anniversaire du génocide arménien, informe l’ambassade d’Arménie en Lituanie, en Lettonie et en Estonie.

"Hier, le dimanche de Misericordias Domini, nous avons prié dans notre église pour la tragédie du peuple arménien qui, dans de nombreux pays, est reconnu comme un génocide. Le 24 avril, nous nous sommes souvenus du 105e anniversaire de cette tragédie. En raison des restrictions imposées par la pandémie mondiale, Erevan n’a pas vu la procession traditionnelle du souvenir. Au lieu de cela, les gens ont coupé l’électricité dans leurs maisons et ont mis des bougies ou crée des torches avec leur téléphone portable sur les rebords de fenêtres ou les balcons.

Le peuple letton a lui-même été témoin de massacres et de déportations de civils pacifiques, mais nous ne savons pas grand-chose des années de terreur vécues par les Arméniens. Même moi, j’ai dû vérifier certains détails dans l’Encyclopaedia Britannica.

Depuis des temps immémoriaux, le plateau anatolien était principalement peuplé de chrétiens arméniens qui y vivaient côte à côte avec des musulmans kurdes. Au XVe-XVIe siècle, ce territoire est passé sous le contrôle de l’Empire ottoman. La vie des chrétiens d’origine arménienne est devenue de plus en plus difficile. Souvent, ils n’étaient pas protégés par la loi contre leurs voisins musulmans. Alors que la Première Guerre mondiale approchait au début du XXe siècle, ils étaient souvent soupçonnés de contacts perfides avec des Arméniens qui vivaient de l’autre côté de la frontière.

Début 1915, l’armée ottomane est écrasée lors de la bataille de Sarikamish. La raison principale de cette défaite était le temps défavorable et le manque de leadership, mais la faute a été mise sur la « trahison des Arméniens ». C’était le prélude du génocide. Les autorités ottomanes ont entamé des déportations d’Arméniens de l’Anatolie orientale sous prétexte que leur présence mettait en danger la sécurité de l’Etat. Le Parlement ottoman a adopté des lois qui ont officiellement approuvé les expulsions. Le premier signe de la catastrophe imminente fut la déportation de 250 intellectuels arméniens de Constantinople (Istanbul) le 24 avril 1915.

L’été et l’automne suivants, des civils arméniens ont été emmenés de chez eux et ont marché à travers les montagnes et les vallées de l’Anatolie orientale vers des camps de concentration dans le désert. Les expulsions surveillées par des responsables civils et militaires se sont accompagnées de campagnes systématiques de meurtres de masse par des irréguliers ainsi que par les Kurdes et les Circassiens locaux. Les survivants [des marches de la mort] qui ont atteint le désert syrien ont péri dans des camps de concentration. Les meurtres de masse se sont poursuivis également en 1916.

Selon des estimations prudentes, entre 600 000 et plus d’un million d’Arméniens sont morts ou ont été assassinés lors des déportations. D’autres sources affirment que le nombre de victimes a même atteint 1,5 million. Les reportages sont venus de journalistes, diplomates et militaires étrangers. Les maisons arméniennes désertes de l’Anatolie orientale ont été données à des réfugiés musulmans. Les femmes et les enfants arméniens qui ont réussi à survivre ont souvent été contraints de renoncer à leur identité arménienne et de se convertir à l’islam. Des dizaines de milliers d’orphelins arméniens ont été hébergés par des missionnaires étrangers.

En 2014, le gouvernement turc a exprimé ses condoléances aux victimes arméniennes, mais la Turquie d’aujourd’hui nie que les répressions contre les Arméniens devraient être qualifiées de génocide.

La Turquie soutient qu’elle a été une réaction instantanée à la crise de la Première Guerre mondiale, et non la réalisation d’un plan durable d’extermination du peuple arménien. Il y a eu des meurtres de masse mais ils n’ont pas été initiés et organisés par le gouvernement. En tout état de cause, les conséquences sont similaires à celles d’un nettoyage ethnique intentionnel. Lorsque la guerre a pris fin, plus de 90% des Arméniens de l’Empire ottoman ont péri et les preuves de leur existence ont été effacées. C’est pourquoi la République d’Arménie insiste pour que l’extermination du peuple arménien soit qualifiée de génocide.

Même de nos jours, il y a des persécutions et des meurtres intentionnels de chrétiens. Chaque année, de nombreuses églises périssent en flammes et des milliers de chrétiens sont assassinés, mais les gouvernements des pays occidentaux gardent un silence politiquement correct à ce sujet. C’est pourquoi le souvenir de l’Holocauste arménien est si important - parce que les conséquences de l’indifférence et du silence sont mortelles".