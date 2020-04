Les églises hollandaises commémorent le génocide arménien avec une prière spéciale

Le Conseil des églises et organisations chrétiennes des Pays-Bas a adressé une prière spéciale au membre des paroisses pour commémorer les 105 ans du génocide arménien et ses saints martyrs, informe l’ambassade d’Arménie aux Pays-Bas.

« Garder la mémoire vivante est une condition pour qu’un peuple survive. Les guerres et les catastrophes sont profondément gravées dans la mémoire collective. De même, le génocide arménien de 1915 », a déclaré le Conseil dans un communiqué.

« La communauté arménienne cherche toujours à faire reconnaître dans le monde entier ce qui s’est passé à l’époque et appelle chaque année d’autres églises à se souvenir et à prier pour les victimes du génocide dans le culte du dimanche avant ou après le 24 avril », a déclaré le Conseil.

Prière

Dieu bon et miséricordieux,

nous venons à toi parce que tu es la source de toute vie,

nous croyons que tout le monde est écrit dans la paume de ta main.

Où règnent la mort et la destruction, tu es notre refuge.

Pourtant, il arrive encore et encore

que le mal et la catastrophe frappent.

Si incompréhensible et parfois si cruel.

Nous nous souvenons surtout aujourd’hui

des victimes du génocide arménien de 1915.

Que leur sort n’est pas nié et qu’ils ne sont pas oubliés.

Nous prions pour la Turquie et l’Arménie

Que leurs dirigeants aient le courage

d’affronter ensemble ce qui s’est passé dans le passé.

Qu’ils osent faire des pas vers la réconciliation.

Nous prions pour les communautés arménienne et turque de notre pays

Qu’elles se sentent chez elles ici et s’engagent

pour de bonnes relations entre elles et avec tous les groupes de population.

Nous prions pour la paix en Syrie et en Irak et pour les personnes dans le besoin.

Nous prions pour les réfugiés en Turquie, en Jordanie, au Liban et en Grèce.

Qu’ils ne sont plus chassés, trouvent un nouveau foyer et peuvent travailler sur leur avenir.

Dieu bon et miséricordieux, aie pitié de tous ceux qui sont dans le besoin

Sois proche et donne-leur du pouvoir,

par le Christ notre Seigneur. Amen