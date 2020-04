Du fond de l‘âme - Voyage dans le paysage musical d‘Arménie

Une exploration de l’histoire musicale arménienne, dont l’héritage ne cesse d’inspirer les artistes contemporains, du compositeur Tigran Mansurian à l’ensemble vocal Geghard en passant par les rockeurs du groupe de metal Ayas.

L’histoire de la musique arménienne prend sa source dans l’Antiquité : les chants liturgiques de cette époque font partie des plus anciennes mélodies dont on ait retrouvé des traces écrites. À la fin du XIXe siècle, le prêtre, musicologue et compositeur arménien Komitas réalise un important travail de recensement des chants populaires. Également fondateur de l’École nationale de composition arménienne, il devient le symbole de la fusion entre cet héritage musical et la culture moderne. Ce documentaire part à la découverte de ce riche patrimoine et donne la parole, entre autres, à des artistes de divers horizons intimement attachés à leurs racines musicales : le compositeur arménien Tigran Mansurian, les huit femmes de l’ensemble vocal Geghard, qui interprètent des chants liturgiques du Moyen Âge, mais aussi les rockeurs du groupe de metal Ayas.