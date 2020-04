Le bras droit en affaires de Gagik Tsaroukian restera en prison

La lutte contre l’épidémie de coronavirus n’a pas mis un frein à la lutte contre la corruption, don’t le premier ministre arménien Nikol Pachinian a fait son cheval de bataille depuis son accession au pouvoir, il y a bientôt deux ans, en mai 2018. Ainsi, le dirigeant des compagnies appurtenant au leader du principal parti d’opposition parlementaire, Arménie prospère (BHK) Gagik Tsarukian, qui s’est lui-même officiellement retiré des affaires pour se consacrer à la politique, est resté samedi 25 avril dans la prison où il avait été conduit la veille, après que les autorités judiciaires eurent porté de nouvelles accusations contre lui. Un tribunal de Erevan les a en effet autorisées à maintenir Sedrak Arustamian, le directeur general de la compagnie Multi Group de G. Tsarukian, en detention provisoire pour une durée d’au moins deux mois au lendemain de son arrestation. S.Arustamian a été accuse de concussion et de blanchiment d’argent, mais les enquêteurs n’ont pas étayé leurs accusations, que dément avec vehemence l’homme d’affaires. L’avocat de S.Arustamian, Hovik Sukiasian, a indiqué pour sa part que ces accusations étaient liées à une somme de quelque 20 millions de $ que son client aurait prêtée il y a une dizaine d’année à deux autres personnes. “Ils [les enquêteurs] lui disent, ‘Dans la mesure où vous n’avez pas touché d’ intérêts [sur ces prêts] cela induit que vous avez payé des commissions”, ou pots-de-vin, a expliqué H. Sukiasian, devant les journalistes du service arménien de RFE/RL, en insistant sur le fait que S.Arustamian avait prêté ces très fortes sommes dans un objectif strictement commercial et aurait simplement accepté de différer l’échéance de leurs remboursement. L’avocat n’a ni infirmé ni confirmé les informations des media selon lesquelles ces accusations seraient liées à une affaire criminelle impliquant Gagik Khachatrian, un ancient ministre des finances qui avait été arrêté pour corruption en août 2019. S.Arustamian avait été déjà mis en accusation dans deux autres affaires qii avaient donné lieu à des enquêtes menées par le Comité d’enquête, qui avait affirmé en septembre 2019 que le bras droit de G.Tsaroukian aurait aidé une compagnie chinoise du bâtiment en charge de la construction d’une route de 56 kilomètres au nord-ouest de l’Arménie à s’exonérer du paiement de 240 millions de drams (503 000$) de taxes. Le Comité d’enquête avait aussi indiqué que la compagnie concernée aurait versé en remerciement à la compagnie arménienne dirigée par S. Arustamian, une commission de 117 millions de drams, en partie sous la forme de notes d’honoraires et de consultations fictives. Le Comité d’enquête a annoncé le 8 avril que S. Arustamian était également poursuivi pour son refus d’arrêter la construction “illégale” par Multi Group d’un hôtel de luxe dans le centre de Erevan lancée début 2018. S.Arustamian a rejeté en bloc toutes ces accusations, qui fragilisent néanmoins un peu plus G.Tsarukian, qui compte parmi les plus grosses fortunes du pays et dont le parti affiche une opposition timide au pouvoir en place, comme d’ailleurs au precedent, en raison justement des pressions dont il peut faire l’objet de la part des autorités politiques. Les responsables du BHK, la deuxième formation du Parlement arménien, ont jusqu’à present été d’ailleurs pour le moins prudent concernant les accusations visant le plus proche collaborateur de leur leader, qui pour sa part, a préféré gardé le silence sur ces affaires.