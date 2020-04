Après les manifestations géantes du 24 avril 1965 dans les rues d’Erévan, le 29 novembre 1967 était inauguré le mémorial du génocide de Tsitsernakaberd

Le mémorial du génocide arménien de Tsitsernakaberd (le fort aux hirondelles en arménien) sur une colline située sur la rive droite de la rivière Hrazdan est construit sur des lieux où selon la légende existait le temple de la déesse arménienne de l’amour Astrik. Au deuxième étage de son temple vivaient les hirondelles qui portaient des nouvelles au dieu Vahagn dont Astrik était tombée amoureuse. D’où le nome forteresse (temple) des hirondelles. Mais cela c’est la légende…

Le 24 avril 1965 lorsque dans de nombreux pays en diaspora les Arméniens commémoraient le 50e anniversaire du génocide, à Erévan pour la première fois de l’histoire s’est déroulée une manifestation géante pour commémorer le cinquantenaire du génocide arménien et revendiquer les terres arméniennes occupées par la Turquie ! Fait exceptionnel en URSS dont l’Arménie formait l’une des 15 républiques.



Répondant à la demande populaire, le Conseil des ministres de la République socialiste soviétique d’Arménie a décidé le 16 mars 1965 d’accorder l’érection d’un mémorial dédié au génocide des Arméniens de 1915 dans l’Empire ottoman. Erévan avait certainement eu le feu vert de Moscou, fait également exceptionnel…

Le 29 novembre 1967 jour anniversaire de la soviétisation de l’Arménie, fut inauguré le mémorial de Tsitsernakaberd, œuvre des architectes Vahé Khatchatryan et Artur Tarkhanyan sur un projet proposé par Sachour Kalashyan. Le mémorial est composé de trois éléments, le « Temple de l’éternité », la colonne de « L’Arménie renaissante » et « le mur de la Mémoire ».

Le « Temple de l’éternité » est composé de 12 colonnes de pierres qui s’inclinent vers l’intérieur du cercle. Les 12 colonnes représentent les 12 principales provinces de l’Arménie occidentale. En réalité l’Arménie occidentale comptait 6 provinces : Van, Erzeroum, Diyarbakir, Bitlis, Trébizonde, et Sébaste. Elles forment 7 avec la province de Kharpert. Il convient également d’intégrer la Cilicie arménienne en tant que vilayet (province) d’Adana.

« Certains affirment que les 12 colonnes sont les 12 vilayets (provinces) de l’Arménie occidentale et d’autres affirment que ce sont les 12 apôtres de Jésus Christ. Nous avons essayé plusieurs variantes avec 4, 8 ou 16 colonnes, mais la plus belle fut avec 12 colonnes » avait déclaré l’architecte Sachour Kalachyan.

Sur le côté gauche de ce « Temple de l’éternité » avec le feu éternel en son centre, se trouve un mur de 100 mètres de long, « le Mur de la mémoire ». Enfin la flèche en pierre à l’extérieur, haute de 40 mètres représente « L’Arménie renaissante » et symbolise la renaissance du peuple arménien.

Krikor Amirzayan