Génocide, Justin Trudeau s’adresse aux Arméniens

Organisée par le Comité national arménien du Canada (ANCC) à Ottawa, une émission virtuelle, en remplacement des commémorations initialement prévues, a réuni des dizaines de milliers de télespectateurs sur les réseaux sociaux.

Au cours de l’émission, le Premier ministre Justin Trudeau a adressé à des milliers de Canadiens un message d’une force sans précédent envoyé à l’ANCC et à l’ensemble de la communauté arméno-canadienne, confirmant la position de principe du Canada sur la reconnaissance du génocide arménien, condamnant le crime contre l’humanité de l’Empire turc ottoman, et rappelant à chacun de ne pas rester indifférent face à la haine et à la discrimination.

« Au moment où on honore la mémoire des victimes du génocide arménien, on doit aussi réfléchir au rôle qu’on a jouer pour s’assurer que ce chapitre sombre de l’histoire de l’humanité, ne se reproduise plus jamais. »

Le chef de l’opposition officielle et du Parti conservateur du Canada, Andrew Scheer s’est également joint à la commémoration, en envoyant un puissant message de condamnation du génocide, tout en promettant le ferme soutien de son parti à la communauté arménienne.

Les chefs du Bloc québécois (Yves-François Blanchet) et du Nouveau Parti démocratique du Canada (Jagmeet Singh) ont également envoyé des messages commémoratifs. De plus, onze ministres, deux dirigeants provinciaux - le premier ministre Doug Ford de l’Ontario et le premier ministre Jason Kenney de l’Alberta - et plus de 50 parlementaires fédéraux et provinciaux et représentants municipaux ont publié des déclarations commémoratives, en solidarité avec la communauté arméno-canadienne.

Plusieurs interventions émouvantes de jeunes des organisations de la jeunesse arménienne, des messages de l’ambassadeur d’Arménie au Canada, SE Anahit Harutyunyan, des dirigeants communautaires et le chef de l’Église arménienne au Canada, l’archevêque Papken Tcharian, ont tenus à commémorer dignement l’événement.

« Se souvenir n’est tout simplement pas suffisant. Bien que nous nous souvenions, nous sommes déterminés à poursuivre notre lutte pour exiger justice et réparation pour le génocide arménien et nous sommes impatients de poursuivre notre travail collectif pour atteindre ces objectifs », ont conclu

les co-présidents de l’ANCC, Hrag Tarakdjian et Shahen Mirakian.