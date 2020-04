850 citoyens arméniens ont quitté l’Iran

Lors d’une discussion sur l’impact du coronavirus sur la région, l’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire d’Arménie en Iran, Artashes Tumanyan, a déclaré aujourd’hui que 850 citoyens arméniens se sont déplacés d’Iran en Arménie à ce jour.

Il a rappelé que deux vols à destination de l’Arménie ont été effectués les 26 et 28 mars. « Après ces vols, il est devenu clair que deux citoyens infectés s’étaient également rendus en Arménie le 26 mars. À leur arrivée, ils ont été isolés, et maintenant ils ont déjà rétabli. Le trafic frontalier a été réglementé dans l’état d’urgence et, surtout, le transport de marchandises n’est pas interrompu », a ajouté Artashes Tumanyan.

L’ambassadeur a déclaré attacher de l’importance à l’établissement de contacts entre les citoyens et l’ambassade d’Arménie, entre l’ambassade d’Arménie et le gouvernement arménien et entre les autorités des deux pays, même dans les conditions désastreuses en Iran.