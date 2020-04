La compagnie aérienne « Armenia » va réaliser le 17 mai 2 vols à destination de la Russie et d’Israël

La compagnie aérienne « Armenia » se prépare à réaliser le 17 mai 2 vols à destination de la Russie et d’Israël avec Erévan-Voronej-Erévan et Erévan-Tel Aviv-Erévan a indiqué le directeur-adjoint de la compagnie, Gevorg Khatchatryan.

Le directeur-adjoint de la compagnie « Armenia » informe que les voyageurs doivent présenter une demande par mail à l’adresse [email protected] ou à [email protected] avec également la possibilité de téléphoner au numéro 011747777 jusqu’au 30 avril inclus. Les passagers doivent être des citoyens de Russie ou d’Israël qui désirent regagner leur pays et dans les vols-retour uniquement des citoyens arménien rentrant en Arménie. « Tous ceux qui avaient retenu des billets en mars ou avril peuvent les échanger pour ces deux vols, sans payer des pénalités supplémentaires » affirme Gevorg Khatchatryan.

L’Arménie étant en situation d’urgence l’accord pour ces deux vols sera donné uniquement par le ministère des Affaires étrangères d’Arménie.

Krikor Amirzayan