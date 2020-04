Les citoyens arméniens du Liban seront rapatriés le 4 mai par le vol Beyrouth-Erévan

Le 4 mai un avion de la compagnie Middle East Airlines par vol spécial effectuera la liaison Beyrouth-Erévan-Beyrouth a annoncé l’Ambassade d’Arménie au Liban.

« En raison de la diffusion de l’épidémie du coronavirus et des limitations du gouvernement du Liban des citoyens arméniens se sont inscrits sur une liste à l’Ambassade d’Arménie et peuvent le faire jusqu’au 29 avril afin de retourner en Arménie. C’est après cette inscription qu’il sera possible d’obtenir des billes dans les bureaux de la compagnie aérienne Middle East Airlines. Pour s’inscrire sur cette liste, les citoyens arméniens peuvent écrire à l’adresse [email protected] ou téléphoner par WhatsApp au + 961 3 157 305 » indique le communiqué de l’Ambassade d’Arménie à Beyrouth.

Krikor Amirzayan