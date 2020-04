Le CIES, un observatoire réputé du football, a récemment mené une étude intéressante pour savoir combien de représentants de chaque pays se produisent à l’étranger. Le joueur de football qui a reçu une éducation au football dans un pays est considéré comme légionnaire et poursuit maintenant sa carrière professionnelle à l’étranger.

Donnons un exemple : prenons un pays européen, par exemple la Croatie. Lors de la compilation de la liste, les joueurs qui ont reçu une éducation au football dans ce pays et ont ensuite déménagé à l’étranger ont été pris en compte. Il y a 446 joueurs de football à l’étranger. En fait, il y a plus de Croates, beaucoup agissent comme des footballeurs qui ont reçu une éducation au football dans d’autres pays (il n’est pas nécessaire de représenter les équipes nationales de ces pays) et qui ont fait leurs premiers pas dans le football à l’étranger. Par exemple, le milieu de terrain de Barcelone Ivan Rakitich est un représentant du pays des Balkans par nationalité, mais il est né en Suisse et a fait ses premiers pas dans le football à Bâle, étant un élève de l’école de football du club. Dans ce cas, il ne fait pas partie des 446 joueurs, mais est un représentant de la diaspora suisse de football. De tels exemples existent en Arménie:Sarkis Adamyan, Norberto Briasco, Edgar Babayan ...

Les trois leaders des joueurs exportateurs sont le Brésil (1600 footballeurs évoluant à l’étranger), la France (1027) et l’Argentine (972).

Selon le CIES, actuellement 15 joueurs de football d’Arménie jouent à l’étranger. Dans le même temps, 93,3% d’entre eux sont des clubs de Major League.

Et maintenant plus en détail. Tout d’abord, beaucoup de gens ont une question : un total de 15. Pour faciliter les choses, nous avons identifié les footballeurs arméniens qui jouent à l’étranger, du moins dans les première ou deuxième ligues de ce pays. Leur nombre est de 29 : près du double de celui introduit par le CIES.



Cependant, tout n’est pas clair : selon le CIES, les footballeurs qui sont passés par une école de football arménien, qui sont passés en Arménie en tant que footballeur professionnel, et qui n’ont ensuite déménagé qu’à l’étranger sont considérés comme des légionnaires. Il s’avère qu’une telle liste contient 15 légionnaires arméniens CIES.



Et, en conséquence, nous avons l’image suivante : 15 joueurs de football, qui sont des élèves des équipes arméniennes, jouent maintenant dans 8 pays, et exactement un tiers d’entre eux sont au Kazakhstan. Deux joueurs apparaissent chacun en Russie, en Slovaquie et à Chypre.

Le nombre de joueurs arméniens par pays

1. Kazakhstan 5

2. Russie 2

3. Chypre 2

4. Slovaquie 2

5. Kirghizistan 1

6. Bulgarie 1

7. Italie 1

8. Géorgie 1