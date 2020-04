Ankara, 27 avr 2020 (AFP) - La police turque a arrêté depuis le mois

dernier plus de 400 personnes accusées d’avoir fait de la « provocation » sur

les réseaux sociaux en lien avec la pandémie de nouveau coronavirus, a indiqué

lundi le ministère de l’Intérieur.

"Au cours des 42 derniers jours, 6.362 comptes sur les réseaux sociaux ont

été repérés, 855 suspects ont été identifiés et 402 personnes ont été

arrêtées", a déclaré le ministère dans un communiqué.

Les autorités turques traquent sans relâche les personnes soupçonnées de

propager des rumeurs sur le virus ou qui critiquent la gestion de l’épidémie

par le gouvernement.

Fin mars, le ministre de l’Intérieur avait rapporté que 410 autres

personnes avaient été arrêtées sur la base d’accusations similaires à celles

mentionnées lundi.

La Turquie a enregistré plus de 2.800 décès liés au nouveau coronavirus et

fait état de plus de 110.000 cas de personnes infectées.