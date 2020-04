Urgence Covid-19 - L’Arménie désigne le Fonds Arménien comme son canal de collecte de dons

Le Président de la République d’Arménie, Armen Sarkissian, appelle à faire du Fonds Arménien mondial le canal de collecte de dons pour la lutte contre le Covid-19.

Pour faire face à la pandémie, le gouvernement de la République d’Arménie a mobilisé toutes les ressources de l’État. Il a engagé des actions déterminées pour soigner les malades, empêcher la propagation de la maladie et atténuer ses graves conséquences socio-économiques. En Artsakh, cette propagation reste limitée, pour l’instant.

De son côté, en concertation avec le gouvernement, le Fonds Arménien mondial a lancé une campagne de collecte de fonds dénommée « Unis contre la pandémie » afin de financer l’achat de fournitures et d’équipements médicaux : 226 000 $ ont été collectés à ce jour dans le cadre d’une opération de financement participatif (Crowdfunding).

Considérant que l’épidémie et son impact dureront longtemps, compte tenu des dangers de sa propagation ainsi que des graves problèmes sanitaires et socio-économiques qui en découlent, les ressources de l’Etat étant limitées, les fonds collectés doivent être rapidement abondés.

Aussi, Armen Sarkissian, Président de la République d’Arménie et Président du Conseil des Gouverneurs du Fonds Arménien mondial, appelle les représentants de l’État, les chefs spirituels, les partis politiques de la diaspora ainsi que les organisations et personnalités membres du Fonds, à consacrer leurs efforts et leurs ressources à cette collecte en utilisant uniquement les canaux du Fonds Arménien.

Pour chaque pays dans lequel se trouve un Fonds Arménien, Armen Sarkissian appelle à faire les dons à la branche nationale – le Fonds Arménien de France pour la France. Son appel a été relayé par le Président de l’Artsakh, le Haut commissaire d’Arménie pour la Diaspora, ainsi que les ministre de la Santé et des Affaires étrangères d’Arménie.

Tous les fonds récoltés sont destinés aux besoins de santé de l’Arménie et de l’Artsakh, fournitures, médicaments et équipements médicaux, ainsi qu’aux problèmes sociaux les plus urgents de sa population.

VOUS POUVEZ FAIRE VOTRE DON

• Sur le site du Fonds Arménien de France : www2.fondsarmenien.org

« Matériel médical pour lutter contre le Covid-19 »

• Ou par chèque postal à l’adresse : Fonds Arménien de France - BP 12 - 75660 Paris Cedex 14