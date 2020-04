Génocide arménien : Malgré la pandémie, le devoir de mémoire reste vif !

Hier 24 avril, journée nationale de commémoration du génocide arménien, le confinement pour l’épidémie en cours a empêché la tenue des cérémonies en présence des autorités et des représentants de la diaspora arménienne qui compte en France près de 700000 personnes. Seul un brève réunion officielle a eu lieu en présence de membres du gouvernement , du corps diplomatique arménien et de l’église arménienne. Le président de la République Emmanuel Macron a adressé une lettre à son homologue Armen Sarkissian en lui signifiant ses sentiments de sympathie. A Nice , où les ressortissants arméniens ont trouvé refuge - et beaucoup de familles y vivent encore, on estime près de 5000 personnes- sur la colline de la Madeleine , Christian Estrosi a voulu faire part de ses sentiments : « En ces temps difficiles, plus que jamais, c’est par le cœur que nous tous, Niçois, d’Arménie et d’ailleurs, nous formons une seule belle, grande et fraternelle communauté ! ».

lire la suite...

https://www.nice-premium.com/actualite,42/france-monde,140/genocide-armenien-malgre-la-pandemie-le-devoir-de-memoire-reste-vif,27592.html