Les Russes viennent de découvrir le paquebot à vapeur « Armenia » qui avait été coulé en 1941 par les Allemands, au large de la mer Noire près des côtes de la Crimée. Le bateau « Armenia » avait été coulé le 7 novembre 1941 par les nazis en provoquant la mort -selon des sources différentes- de 5 000 à 10 000 passagers…C’est l’agence de presse russe RIA Novosti qui annonce la nouvelle de cette découverte de l’épave du bateau « Armenia » dans les eaux de la mer Noire au large de la Crimée.

Par le nombre de victime, le torpillage d’Armenia est la 3e plus importante catastrophe maritime de l’Histoire après le paquebot allemand Wilhelm Gustloff coulé par les soviétiques en 1945 (9 343 morts) et le paquebot allemand Cap Arcona coulé par l’aviation britannique en 1945 également dans lequel périrent de 7 500 à 8 000 personnes.

Wikipédia : Arménia- Le navire hôpital de la flotte soviétique, l’Armenia, est touché par la torpille d’un navire allemand et coule en seulement 4 minutes. Les passagers étaient essentiellement des soldats soviétiques blessés. Le nombre de victimes est estimé à 7 000. On ne compte que 8 survivants.

Krikor Amirzayan (Գրիգոր Ամիրզայեան)