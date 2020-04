Michel Der Zakarian comprend la position des joueurs

Auprès de RMC Sport, l’entraineur franco-arménien du Montpellier HSC, Michel Der Zakarian, s’est montré compréhensif sur le discours des joueurs refusant de reprendre la compétition à tout prix :

« On a tous envie de reprendre mais dans des conditions sanitaires acceptables. Rudi Garcia a lancé le groupe WhatsApp par rapport au don que l’on a effectué. Ensuite, les discussions ont continué naturellement. Aujourd’hui, chacun participe au dialogue en partageant ses opinions. C’est normal, je comprends la position des joueurs. Sans bonne condition sanitaire, ça va être compliqué de reprendre. La priorité c’est l’être humain et de protéger les joueurs dans un premier temps. On ne peut pas reprendre s’il y a du danger pour qui que ce soit. On sera tous confronté au risque. »