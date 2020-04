Comparé à son PIB, l’Arménie est parmi les 10 premiers pays de la planète en dépenses militaires pour 2019 avec 4,9%

Selon l’Institut international de recherche sur la paix de Stockholm (SIPRI), un institut d’études stratégiques en 2019 les dépenses en matière d’armement des Etats de la planète furent les plus importantes de la décennie avec 1 917 milliards de dollars.

L’Arménie fait partie en 2019 des 10 pays de la planète où les dépenses militaires dépassent le taux de 4% du PIB (Produit Intérieur Brut). L’Arménie avec un budget lié à la Défense de 4,9% de son PIB est classée 6e, l’Azerbaïdjan avec 4% est 9e. Rappelons qu’en 2018 l’Arménie avait consacré 609 millions de dollars soit 4,8% de son PIB à l’armée.

Les cinq pays qui consacrent le plus de financements à l’armement -en valeurs absolues- sont les Etats-Unis, la Chine, l’Inde, la Russie et l’Arabie Saoudite. A eux seuls ils représentent 62% des dépenses d’armement de la planète.

En moyenne les pays du monde ont consacré 2,2% de leur PIB à la défense en 2019.

Enfin signalons que les dépenses militaires de la Turquie furent de 20,4 milliards de dollars l’an dernier et celles de l’Iran de 12,6 milliards.

Krikor Amirzayan