La projection des lumières au mémorial du génocide à Erévan était également visible des villes et localités de la Turquie proches de la frontière d’Arménie

Les projections de lumière laser le soir du 23 et 24 avril au mémorial du génocide arménien à Tsitsernakaberd sur les hauteurs d’Erévan étaient également visibles depuis des villes de Turquie, proches de la frontière arménienne selon Karen Hovhannisyan un spécialiste arménien de la Turquie et du Kurdistan. « Ces faisceaux de lumière projetés dans le ciel furent visibles depuis la Turquie avec les villes telles que Aralik, Adetli, Hasanhan, Karagoyunlu, Igdir et une partie de Touzloundja » a écrit Karen Hovhannisyan. Afin de commémorer le 105e anniversaire du génocide des Arméniens avec interdiction du public au mémorial de Tsitsernakaberd, les autorités arméniennes ont innové avec la projection de lumières -rouge bleue orange aux couleurs de l’Arménie- commémoration qui était diffusée en direct sur les chaines de télévisions arméniennes et les réseaux sociaux. Une première dans l’histoire des commémorations du 24 Avril.

Krikor Amirzayan