1,5 million de repas pour commémorer le génocide arménien

Le Comité national arménien du Canada (CNAC) encourage ses membres de faire un don au projet Les Cuisines solidaires de La Tablée des Chefs qui fournira plus de 1,5 million de repas aux banques alimentaires à travers le Canada, avec l’aide de différents partenaires, pour rendre hommage aux 1,5 million de victimes du génocide arménien perpétré par l’Empire ottoman (l’actuelle Turquie) en 1915.

Le massacre est connu comme le premier génocide du 20e siècle et est commémoré chaque année le 24 avril.

« Nous sommes fiers de notre partenariat avec cet organisme à but non lucratif », expliquent Hrag Tarakdjian et Shahen Mirakian, coprésidents du CNAC. « Nous croyons fermement que, alors que la communauté arméno-canadienne se prépare à marquer le 105e anniversaire du génocide arménien dans les circonstances actuelles, il est de notre devoir d’aider les Canadiens qui vivent présentement l’insécurité alimentaire, en l’honneur de nos 1,5 million de victimes. »

« La Tablée des Chefs est fière de s’associer au Comité National arménien du Canada et à la communauté arménienne à travers le Canada, pour marquer le 105e anniversaire du génocide arménien. En voyant les impacts graves de la crise dans nos communautés, nous avons cherché une façon d’aider les gens et imaginé une grande implication de chefs et d’acteurs du secteur agroalimentaire. La réponse à notre appel a été immédiate : en moins d’une semaine, nous avons mobilisé de généreux partenaires publics et privés, reçu des confirmations de chefs des quatre coins de la province et l’appui de nombreux acteurs de l’industrie agroalimentaire

– Jean-François Archambault, directeur général et fondateur de La Tablée des Chefs