Commémoration du 24 avril 2020

A Cannes, en cette Journée Nationale, David LISNARD, Maire de Cannes, Président de l’Agglomération Cannes-Lérins, Vice-Président du Département des Alpes Maritimes, a tenu, malgré les circonstances lui imposant un emploi du temps surchargé, à déposer personnellement, avec sincérité et émotion, une gerbe à la mémoire des 1 500 000 victimes de la barbarie génocidaire perpétrée par le gouvernement Jeunes-Turcs de 1915 aux côtés de celle déposée par l’UNION DES ARMENIENS DE CANNES ET DE SES ENVIRONS, présidée par Yasmine ALFIERI-YARDIMIAN. Emotion intacte devant la stèle érigée sur La Croisette et reconnaissance au Maire de Cannes qui a en outre adressé un message vibrant et engagé en hommage aux Arméniens.

UNION DES ARMENIENS DE CANNES ET DE SES ENVIRONS