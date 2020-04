Les entrainements des clubs arméniens sont autorisés selon la Fédération arménienne de football

La Fédération arménienne de football et les autorités arméniennes chargés de la prévention de l’épidémie du coronavirus sont arrivées à un accord : faire débuter les entrainements des clubs arméniens à partir du 23 avril. Information transmise par la Fédération arménienne de football.

Il fut transmis à la Fédération arménienne des tests du coronavirus afin de les distribuer aux clubs de Ligue supérieure (Ligue 1) et Premier groupe (Ligue 2). Les entrainements doivent s’effectuer au maximum avec 20 personnes, joueurs et entraîneurs ainsi que médecins et personnel soignant.

Krikor Amirzayan