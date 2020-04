Une société chinoise offre à l’Arménie 2,5 tonnes de matériel médical pour lutter contre le coronavirus

Le 23 avril à l’Ambassade d’Arménie en Chine, à Pékin, eut lieu une réception officielle à l’occasion de la remise à l’Arménie par la société chinoise Hebei Youjie Weishi technology Co., Ltd. de matériel médical de lutte contre le coronavirus a indiqué le ministère des Affaires étrangères d’Arménie.

Lors de la cérémonie, dans son discours, l’Ambassadeur d’Arménie à Pékin, Sergueï Manasaryan a en termes très chaleureux envers la Chine remercié ses collègues Chinois pour leur aide précieuse.

Le directeur de la société Hebei Youjie Weishi technology Co., Ltd a brièvement présenté l’activité de sa société et émit l’espoir que sa production contribuera à vaincre le mal dont souffre l’humanité par l’épidémie. Sa société offre à l’Arménie 200 colis d’un poids total de 2,5 tonnes d’appareils pour tester le coronavirus. Au nom de l’Ambassade d’Arménie, Sergueï Manasaryan a transmis à la société chinoise un « diplôme » de remerciement.

Krikor Amirzayan