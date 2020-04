Un groupe de citoyens arméniens refuse depuis plusieurs semaines de quitter l’aéroport Domodedovo de Moscou en attente d’un vol Moscou-Erévan

Malgré la demande des autorités russes de quitter le hall de l’aéroport Domodedovo de Moscou où ils séjournent depuis plusieurs semaines dans l’attente d’un avion pour l’Arménie, les quelques centaines de citoyens arméniens continuent de résister et d’y rester. L’Ambassade d’Arménie en Russie leur a pourtant mis à disposition des hôtels. Mais ces citoyens arméniens réfractaires n’obéissent à aucun ordre. Ils déclarent ne pas vouloir se disperser dans des hôtels de la capitale russe et de rester à l’aéroport, regroupés et en infraction avec les mesures de confinement et de distanciation sociale. Selon les informations de l’Ambassade d’Arménie à Moscou, ce sont 335 citoyens arméniens qui furent logés dans des hôtels assurés par l’Ambassade.

Ceux qui sont à l’aéroport affirment que même s’ils sont délogés de force par la police moscovite, ils n’iront pas à l’hôtel…et camperont au besoin devant les bâtiments de l’Ambassade d’Arménie.

Krikor Amirzayan