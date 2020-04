Anna Hakobyan a rendu visite à une famille avec 12 enfants pour leur remettre une somme réunie par des donateurs

Anna Hakobyan l’épouse du Premier ministre Nikol Pachinian a rendu visite à la famille Bejanyan, une famille nombreuse qui compte 12 enfants. L’épouse du Premier ministre dont les amis avait récolté des sommes pour aider cette famille nombreuse est allée leur remettre le produit des dons.

Avec la somme, la famille Bejanyan paiera les loyers de leur maison pour les mois de mars et avril ainsi que la facture de gaz du mois de février. Plus tard elle recevra également la somme pour payer le loyer du mois de mai. Anna Akobyan affirme que pour la famille Bejanyan les donateurs recherchaient une nouvelle habitation et un travail pour le mari.

Anna Hakobyan a affirmé que de nombreuses autres familles dans le besoin et touchées par la crise bénéficières de dons. Un grand mouvement de solidarité existe dans une Arménie touchée par le coronavirus alors qu’elle était en forte croissance économique.

Krikor Amirzayan