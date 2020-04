Levon Aronyan participera à la Coupe des nations des échecs

Le numéro un arménien et numéro sept mondial des échecs, l’Arménien Levon Aronian participera à la Coupe des nations des échecs a indiqué la Fédération internationale des échecs (FIDE). Levon Aronian évoluera pour cette Coupe des nations au sein de l’équipe d’Europe. En plus de l’Arménie, cette équipe d’Europe comprend le Français Maxime Vachier-Lagrave, le Hollandais Indien Anish Giri et l’Ukrainienne Anna Muzichouk. L’équipe sera entrainée par le 13e champion du monde des échecs, l’Arménien Garry Kasparov.

Krikor Amirzayan