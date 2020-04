Le journal TAZ évoque le génocide des Arméniens dans une tribune remarquable

Quotidien alternatif créé en 1979 à Berlin-Ouest, la Tageszeitung, ou TAZ, voit le jour au sein du mouvement autonome, né en réaction à « l’automne allemand » et au terrorisme d’extrême gauche. La TAZ s’ impose comme le journal de gauche des féministes, des écologistes et des pacifistes... sérieux. C’est le plus grand projet alternatif de l ’histoire de la presse allemande.

Le silence et relativiser

Le meurtre ordonné en masse d’Arméniens dans l’Empire ottoman a commencé il y a 105 ans. Mais la Turquie refuse toujours de le reconnaître.

Le 24 avril, le génocide arménien sera commémoré. Le meurtre ordonné en masse d’Arméniens dans l’Empire ottoman a commencé il y a 105 ans . En 1915-16, le « Comité pour l’unité et le progrès », également connu sous le nom de Jeunes Turcs, et certains groupes sunnites-kurdes ont assassiné 1,5 million d’Arméniens.

Cela a commencé lorsque des centaines d’écrivains et d’intellectuels arméniens ont été enlevés, torturés et exécutés à Istanbul le 24 avril. Les militaires ont été les premiers à être assassinés. Puis le déplacement des femmes, des enfants, des personnes âgées et des malades a commencé. Ils ont été conduits lors de marches de la mort dans le désert syrien, où ils sont morts de faim et sont morts de soif. Des filles et des femmes ont été violées ou vendues comme esclaves sexuelles.

Le révisionnisme historique prévaut

Le génocide n’est toujours pas reconnu en Turquie. Au lieu de cela, le révisionnisme historique à la Turka a prévalu pendant 105 ans : « Arméniens ? Soudain, ils étaient partis. »À la Turka Premium :« Les Turcs ont été assassinés par les Arméniens. »Depuis lors, aucun travail n’a été fait en Turquie. Au contraire, après 105 ans,« Arméniens »est toujours un gros mot en Turquie.

Les journalistes et les historiens qui souhaitent faire des recherches se voient refuser ou restreindre l’accès aux archives turques. L’Allemagne, l’escargot boiteux, n’a reconnu le génocide arménien qu’en 2016. Cela a probablement pris si longtemps parce que l’Empire allemand sous l’empereur Guillaume II était allié aux Jeunes Turcs. Continuités allemandes !

Cette amitié germano-turque se poursuit également à Berlin : à Neukölln sur le site de la mosquée turque Şehitlik (surprise, surprise : Ditib) se trouvent les tombes honorifiques de Cemal Azmi Bey et Bahattin Şakir Bey . Jusqu’à son transfert en Turquie en 1943, Talat Pacha (ministre de l’intérieur de la Turquie de 1915, initiateur du génocide) y fut également enterré. Bahattin Şakir Bey est un membre fondateur du Comité pour l’unité et le progrès et co-organisateur du génocide, Cemal Azmi Bey était le principal responsable du génocide de Trabzon. Azmi a gardé un esclave arménien et a donné à son fils « les plus belles filles arméniennes âgées de dix à treize ans ».

Une partie de l’histoire allemande

Sur le site Internet de la mosquée Ditib, Talat, Cemal et Bahattin sont répertoriés sous « personnalités importantes et bien connues » du cimetière. Aucun mot sur le rôle qu’ils ont joué dans le génocide, juste la note que tous les trois ont été assassinés par des Arméniens. Certains groupes d’intérêt turcs en Allemagne (communauté turque, Ditib, UETD) ne reconnaissent pas non plus le génocide ou s’abstiennent de nommer clairement . Double standard : se plaindre de racisme ici, mais même relativiser le génocide. Ouah. Allemagne, quand allez-vous contrôler vos fascistes ?

Le génocide contre les Arméniens fait partie de l’histoire allemande et fait partie des programmes d’études allemands. Et le déni de génocide devrait être punissable.

Nous dédions cette rubrique aux Arméniens assassinés, aux survivants et à leurs descendants.