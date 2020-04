Michel Der Zakarian : « C’est l’inconnu pour tout le monde »

L’entraîneur de Montpellier, Michel Der Zakarian, est comme tout le monde confiné chez lui avec sa famille. Pour france tv sport, il a livré ses impressions sur la situation actuelle, sur une reprise possible ou non de la Ligue 1 ou encore sur la préparation de la prochaine saison...

« Je suis chez moi avec mon épouse dans un village à douze kilomètres de Montpellier. Je jardine, je fais du sport... J’appelle mes joueurs une fois par semaine. Ils ont un programme individuel concocté par notre staff » a déclaré Michel Der Zakarian :

A la question de savoir si la saison actuelle doit-elle se terminer absolument et dans queelles conditions l’entraîneur franco-arménien de Montpellier a ajouté « franchement, c’est l’inconnu pour tout le monde. On aimerait reprendre mais la priorité c’est la santé et tout semble compliqué. Arrêter la saison ? Mais à quelle journée ? L’enjeu des Coupes d’Europe rend la situation plus floue encore... Pour l’instant, il n’est même pas question d’une reprise d’entraînement par petits groupes comme en Allemagne. On s’est arrêté a la 27e journée... et voila ! »