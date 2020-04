Retour sur les commémorations du génocide en Arménie

Les dirigeants arméniens ont déposé des fleurs au mémorial de Tsitsernakabert à Erevan vendredi lors des commémorations officielles du 105e anniversaire du génocide arménien. Les cérémonies ont été réduites en raison de la pandémie de coronavirus.

Le président Armen Sarkissian, le Premier ministre Nikol Pachinian, le président du Parlement Ararat Mirzoyan et le catholicos Karekine II, chef suprême de l’Église arménienne apostolique, se sont rendus séparément au mémorial, observant les règles de distanciation sociale visant à arrêter la propagation du virus dans le pays.

Karekine et plusieurs autres membres du clergé ont prié autour du feu éternel en souvenir des quelque 1,5 million d’Arméniens massacrés ou affamés par les Turcs ottomans en parallèle de la Première Guerre mondiale.

Pour la toute première fois, les citoyens arméniens n’ont pas été autorisés à se rendre à pieds à Tsitsernakabert en raison du confinement national lié au coronavirus imposée par le gouvernement arménien depuis plus d’un mois. À l’appel du gouvernement, beaucoup d’entre eux ont éteint les lumières de leurmaison et allumé des lampes de poche sur leur téléphone portable à leurs fenêtres pendant trois minutes à la mémoire des morts jeudi soir. Entre-temps, des églises de tout le pays ont sonné.

« Le génocide arménien perpétré par l’Empire ottoman était un crime non seulement contre notre identité ethnique, mais aussi contre la civilisation humaine », a déclaré Pachinian dans un discours télévisé à la nation diffusé en direct depuis Tsitsernakabert.

"Plus d’un siècle s’est écoulé mais les conséquences du génocide n’ont pas été éliminées, a-t-il ajouté. La Turquie n’a pas encore présenté ses excuses pour ce qu’elle a fait. C’est pourquoi nous déclarons que nous nous souvenons et nous exigeons. »

Pachinian et Armen Sarkissian ont remercié les pays, dont les États-Unis, la France, l’Allemagne et la Russie, dont les parlements et/ou les gouvernements ont reconnu le génocide arménien. Armen Sarkissian a exhorté davantage d’États à faire de même.

« Nous ne pouvons pas d’une part déclarer que nous allons lutter ensemble contre la xénophobie, la discrimination, l’intolérance, l’antisémitisme, le déni et d’autres vices humains, et, d’autre part, « jouer la diplomatie » avec la Turquie sur le génocide arménien », a dénoncé le président dans un communiqué publié jeudi.

La Turquie continue de nier cet effort gouvernemental prémédité visant à exterminer la population arménienne de l’Empire ottoman. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a de nouveau affirmé l’année dernière que les Arméniens eux-mêmes avaient massacré des civils musulmans et que leurs déportations massives vers un désert syrien étaient « l’action la plus raisonnable qui pouvait être prise » par le régime ottoman des « Jeunes-Turcs ».

Les démentis véhémentes d’Ankara sont rejetés par la plupart des universitaires en dehors de la Turquie. « Le bilan historique du génocide arménien est sans ambiguïté et documenté par des preuves accablantes », a rappelé l’Association internationale des chercheurs en génocide en 2007.

Le pape François et son prédécesseur Jean-Paul II ont prié à Tsitsernakabert lors de leur visite en Arménie en 2016 et 2001, respectivement. Ils ont tous les deux utilisé le mot « génocide » en référence aux massacres et aux déportations qui ont commencé le 24 avril 1915 avec l’arrestation puis l’exécution de centaines d’intellectuels arméniens à Constantinople.