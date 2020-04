Yaïr Lapid appelle à la reconnaissance du génocide des Arméniens

Le chef de l’opposition Yaïr Lapid a déposé cette année aussi une motion appelant la Knesset à reconnaître officiellement le génocide arménien. « C’est une obligation morale qui nous incombe en tant que peuple juif » a-t-il écrit sur son compte Twitter.

Le peuple arménien commémore ce 24 avril le 105e anniversaire des massacres de masse perpétrés par les armées de la Turquie ottomane, qui ont entraîné la mort d’environ 1,5 millions de personnes durant la 1re Guerre mondiale. La Turquie a toujours nié avoir commis un génocide et dans son histoire officielle elle évoque des « massacres réciproques sur fond de guerre civile, de famine et maladies ayant fait des centaines de milliers de morts dans les deux camps » (sic). Le génocide arménien est pourtant reconnu par une trentaine de pays et nombre d’historiens.

LA SUITE SUR RADIO SHALOM

https://lphinfo.com/yair-lapid-appelle-a-la-reconnaissance-du-genocide-des-armeniens/