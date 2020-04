Le Dauphiné Libéré (édition Drôme) : A Valence et Bourg-Lès-Valence le génocide arménien commémoré malgré tout

Lu dans « Le Dauphiné Libéré » (édition de Valence) du Dimanche 26 Avril 2020 l’article titré « Le génocide arménien commémoré malgré tout » à Valence et Bourg-Lès-Valence vendredi 24 Avril.

A Valence, recueillement devant la stèle du génocide arménien (œuvre de Toros) en présence du Préfet de la Drôme Hugues Moutouh et du Maire de Valence Nicolas Daragon accompagné de quelques adjoints -dont ceux d’origine arménienne- et le bureau du C24 Comité du 24 Avril Drôme-Ardèche avec les coprésidents Georges Rastklan, Georges Ishacian et Krikor Amirzayan et des membres du bureau Nazo Alain Jinbachian, Khosrof Iliozer, Tamar Stépanian et Georges Eretzian. Le C24 qui s’est également recueilli au mémorial du génocide Square du 24 Avril 1915 à Bourg-Lès-Valence.