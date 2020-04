Kocharian risque d’être infecté par COVID-19, selon les avocats

Les avocats de l’ancien président Robert Kocharian ont renouvelé leurs demandes de libération, affirmant qu’il risquait d’être infecté par le coronavirus.

« L’institution pénitentiaire est dangereuse, car les gardiens qui y travaillent ne sont pas isolés et effectuent des allers et retours avec leur domicile tous les jours », a déclaré l’un des avocats, Hovannes Khudoyan, au service arménien de RFE/RL. « Le cercle de leurs contacts n’est pas connu et le virus peut facilement entrer dans la prison par leur intermédiaire ».

Khudoyan a déclaré que Kocharian, 65 ans, fait partie du groupe à risque pour le (...)