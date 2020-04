Le gouvernement s’attend à une baisse de 2% du PIB de l’Arménie

Jeudi, le gouvernement arménien a prévu que l’économie nationale enregistrera une baisse de 2 % cette année en raison de la pandémie de coronavirus et a annoncé des plans d’emprunt de plus de 500 millions de dollars pour amortir l’impact de la récession.

S’exprimant lors d’une réunion du cabinet à Erevan, le ministre des Finances Atom Janjughazian a affirmé que la crise sanitaire mondiale a provoqué une chute importante des prix internationaux du cuivre, l’un des principaux matériaux d’exportations, a fermé le secteur du tourisme arménien et va réduire les transferts de fonds de plusieurs millions de (...)