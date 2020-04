Mercato OM : Thauvin pourrait être associé à Henrikh Mkhitaryan

Florian Thauvin fait parler de lui en Italie ce samedi. Selon La Gazzetta dello Sport, l’AS Roma pense toujours à l’ailier de l’OM et aimerait profiter de sa fin de contrat en 2021 pour tenter sa chance cet été.

« De la fantaisie, des buts et des passes décisives ». Pour La Gazzetta dello Sport, il n’y a aucun doute, Florian Thauvin ferait du bien à l’AS Roma et pourrait parfaitement se fondre dans le 4-2-3-1 mis en place par Paulo Fonseca. Ciblé depuis des années par le club romain, l’ailier marseillais est en fin de contrat en 2021 et le quotidien au papier rose y voit donc là une vraie opportunité pour la Louve.

Le champion du monde français serait ainsi dans une short-list composée de Pedro Rodriguez (Chelsea) et Dries Mertens (Naples) pour venir renforcer le secteur offensif romain. Thauvin a le désavantage de ne pas être gratuit cet été, contrairement aux deux autres joueurs cités, mais La Gazzetta estime que pour 20 millions d’euros, voire moins, la Roma pourrait avoir une chance de l’attirer.