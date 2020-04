Une centaine de documents familiaux administratifs numérisés

L’Association pour la recherche et l’archivage de la mémoire arménienne (ARAM) vient de mettre en ligne une nouvelle source de données. Il s’agit d’une soixantaine de sources documentaires composées d’actes administratifs divers. Cette collection a été composée par Messieurs Dikran Hekimian et Claude Makinadjian qui en ont fait le don à l’association.

La base de données proposée par l’Association pour la recherche et l’archivage de la mémoire arménienne (ARAM) permet d’effectuer des recherches multi-critères dans la base documentaire : vous pouvez classer la liste alphabétiquement par nom, prénom, résidence, adresse en cliquant sur la tête de chaque colonne. Vous pouvez également utiliser la section de recherche par nom.

On peut consulter la fiche, visualiser avec une liseuse les documents et même les télécharger.

« Ce corpus témoigne des déplacements des nombreux réfugiés contraints à l’exil suite au Génocide des Arméniens et Assyro-Chaldéens de 1915-1917 » a précisé Astrid Artin-Loussikian, vice-présidente de l’association et enseignante en histoire.

A découvrir ici :

Documents administratifs familiaux (collection Dikran Hekimian et Claude Makinadjian)

https://webaram.com/biblio/identite/collectionhekmak

Association pour la recherche et l’archivage de la mémoire arménienne (ARAM)