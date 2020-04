Armen Sarkissian : « Il est fondamental d’avoir la mémoire des épreuves passées »

Plus d’un siècle après le génocide des Arméniens, commémoré le 24 avril, le président de la République d’Arménie, dans une tribune au « Monde », estime que la négation des crimes perpétrés entre 1915 et 1923 crée un espace pour la xénophobie, la discrimination et l’intolérance.

lire la suite....

https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/04/24/armen-sarkissian-il-est-fondamental-d-avoir-la-memoire-des-epreuves-passees_6037685_3232.html