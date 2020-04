Gegham Kadimyan marque un but en championnat de Biélorussie et le dédie aux victimes du génocide des Arméniens

Lors de la 6e journée du championnat de Biélorussie qui est l’un des seuls en Europe -avec la Suède- à se poursuivre, l’équipe de Neman de Grodnoy s’est imposée 3-0 face à Energetik de Minsk. L’Arménie Gegham Kadimyan a marqué à la 66e minute le premier but de Neman et l’a aussitôt dédié aux martyrs Arméniens de 1915 lors de cette commémoration du 105e anniversaire du génocide des Arméniens. Propos de Gegham Kadimyan rapportés par Sport24. Gegham Kadimyan a ainsi inscrit son 3e but lors du présent championnat de Biélorussie.

Krikor Amirzayan