Parti démocratique des peuples - Nous sommes confrontés à la honte du génocide arménien

Le Parti démocratique des peuples (en turc : Halkların Demokratik Partisi (HDP), en kurde : Partiya Demokratîk a Gelan) représenté à la Grande Assemblée nationale, a publié un communiqué à l’occasion de la journée de commémoration du génocide arménien.

"Le 24 avril 1915, environ 250 intellectuels et leaders d’opinion arméniens, dont des députés, des écrivains, des journalistes, des enseignants, ont été arrêtés et déporté à Ayaş et Çankırı puis tués. Dans la foulée, sur décision du Comité d’Union et de Progrès, le peuple arménien s’est trouvé dans une large mesure exilé de la patrie, où il avait vécu pendant des millénaires.

Cette « relocalisation », qui a provoqué un génocide, principalement des Arméniens, a aussi provoqué de grandes destructions chez les peuples syriaque, chaldéen, yézidi et grec. À la suite du génocide, les biens et les patrimoines culturels ont changé de mains.

La Turquie est confronté depuis 105 au génocide arménien. Au lieu de le reconnaitre, elle a donné le nom des principaux auteurs du génocide, Talat et Enver Pachas à des milliers d’espaces publics.

Le grand crime est resté impuni et s’est répété.

La discrimination et le discours de haine sont devenus une règle. 105 ans de discours de haine et de crimes haineux sont devenus des piliers du pays.

Le génocide arménien a été reconnu par des dizaines de parlements à travers le monde. Cependant, l’Assemblée Nationale de notre pays, où la grande catastrophe s’est produite, n’a pas parlé de cette question pendant 105 ans. La grande destruction devrait être discutée non pas dans les Assemblées d’autres pays, mais dans le parlement du pays où elle a été vécue, à la Grande Assemblée nationale turque.

Face aux crimes du passé en Turquie, la reconnaissance et la condamnation apporteront une contribution importante à la paix sociale. En tant que HDP, nous continuerons à lutter pour assurer cette confrontation aux faits.

En tant que petits-enfants des anciens peuples d’Anatolie, nous sommes confrontés à la honte du génocide arménien. Nous partageons la douleur des peuples arménien et assyrien. Nous ressentons la tragédie humaine au plus profond de notre cœur et nous commémorons respectueusement la mémoire de toutes les personnes assassinées.

Comité exécutif central du

Parti démocratique des peuples 24 avril 2020