Le message de Kim Kardashian à l’occasion du 105e anniversaire du génocide des Arméniens

« Aujourd’hui c’est le 105e anniversaire du génocide arménien, et je suis tellement fière que les Etats-Unis l’ont reconnu » a écrit l’arméno-américaine et star mondiale de la téléréalité Kim Kardashian. Elle a ajouté « je désire partager avec vous un travail collectif crée par les petits-enfants des victimes du génocide » sur twitter. Kim Kardashian public une courte vidéo réalisée par les musiciens Aram Bajakian, Alan Semerdjian et le peintre Kevork Mourad.

Krikor Amirzayan