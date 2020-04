Armen Sarkissian : « Il est fondamental d’avoir la mémoire des épreuves passées »

Tribune du Président de la République d’Arménie dans « Le Monde »

Plus d’un siècle après le génocide des Arméniens, commémoré le 24 avril, le président de la République d’Arménie, dans une tribune au « Monde », estime que la négation des crimes perpétrés entre 1915 et 1923 crée un espace pour la xénophobie, la discrimination et l’intolérance.

Deux types de motivation

Plus d’un siècle s’est écoulé depuis le génocide des Arméniens, ce crime perpétré entre 1915 et 1923 contre l’humanité et la civilisation ; 1,5 million d’entre eux ont été exterminés. Ses conséquences persistent jusqu’à présent, elles empêchent la paix et la sécurité dans la région.

Deux types de motivations fondaient le projet. Une motivation d’ordre politique, parce que l’indépendance à laquelle aspirait le peuple arménien privait la Turquie d’une partie de l’empire présentant un intérêt stratégique essentiel : un accès direct au Caucase et à l’Asie centrale.

