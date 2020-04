Commémoration du génocide arménien en la mairie du 11/12e à Marseille

Malgré les restrictions sanitaires drastiques imposées face à la pandémie du Covid-19, la mairie des 11 & 12 de Marseille a commémoré le 105e anniversaire du génocide des Arméniens.

Rassemblés autour du maire Julien Ravier et de la députée des Bouches du Rhône Valérie Boyer, étaient présents le Père Archen de l’église apostolique arménienne de Beaumont, l’adjoint au maire Didier Parakian , les adjoints d’arrondissements Anne Zakarian et Frédéric Dournayan, ainsi l’attachée auprès du maire Claudine Hernandez.

Pour cette cérémonie, les services techniques de la mairie avaient déployé sur le fronton de l’édifice un kakémono et hissé les couleurs de la France et de l’Arménie, haut dans le ciel azur.

Nonobstant la distanciation sociale, unis dans le recueillement , c’est le Père Archen qui a ouvert la cérémonie avec une prière en hommage et à la mémoire des victimes de la barbarie turque.

Le ton grave et solennel, Julien Ravier a pris la parole pour rappeler son soutien personnel, celui de toute son administration et de ses élus, à la communauté arménienne ce 24 avril, jour de la commémoration du génocide.

Le maire a dénoncé et expliqué comment le gouvernement Jeunes-Turcs a entrepris en 1915 l’entreprise méthodique et systématique d’anéantissement du peuple arménien.

« TOLÉRER LE NÉGATIONNISME, C’EST TUER UNE SECONDE FOIS LES VICTIMES » : Elie Wiesel

Citant le célèbre Prix Nobel Elie Wiesel , Julien Ravier a souligné l’importance de la reconnaissance internationale du génocide des arméniens et de la lutte sans relâche contre sa négation, pointant ainsi du doigt la Turquie.

Avec force et détermination, Julien Ravier a associé Valérie Boyer dans son combat auprès du CCAF et des nombreuses associations arméniennes qui luttent pour la pénalisation du négationnisme,

« Véritable délit contre l’Humanité » affirme t- il en rappelant l’importance de ne jamais oublier l’Histoire et de faire condamner tous les mémoricides.

Avec émotion le maire s’est félicité que la France, fidèle à ses valeurs et à sa grandeur, ait reconnu le génocide des arméniens et inscrit cette commémoration au calendrier républicain.

Avant de céder la parole à Valérie Boyer, Julien Ravier s’est incliné devant la mémoire des victimes.

Il a rendu un hommage aux familles décimées, aux survivants contraints à l’exil qui ont jadis trouvé refuge en terre de France, « Cette terre d’espérance, comme à Marseille, où ils ont fait vivre l’Arménie dans leur cœur », dit-il.

Écharpe tricolore, portée par-dessus son manteau blanc, la députée Valérie Boyer a fait part de son émotion, de son devoir d’être présente en ce jour de partage et de souvenirs, debout, face aux drapeaux français et arménien.

Elle a rappelé l’importance de se souvenir du million et demi d’Arméniens, enfants, parents et grands-parents exterminés lors du génocide, le pire des crimes.

« Cette grande catastrophe sera nommée par Raphaël Lemkin génocide », a rappelé la députée des Bouches du Rhône.

Dans son hommage au peuple arménien, Valérie Boyer a salué la volonté des survivants qui ont eu le courage de vivre malgré l’horreur et l’indicible.

Elle a souligné l’importance de leurs témoignages : « comme si des fantômes les obligeaient à se tenir debout ».

S’adressant aux élus d’origine arménienne, présents, la députée a déclaré : « le devoir de mémoire à travers le génocide était dans votre sang, votre chair, dans votre culture familiale et dans votre intimité ».

En ce 24 avril, journée nationale de la commémoration du génocide des Arméniens, Valérie Boyer a souhaité également associer la mémoire des chrétiens d’Orient et des Yezidis, victimes de nettoyages et de purifications ethniques.

Elle a dénoncé la Turquie qui laisse croupir dans ses geôles des milliers de chrétiens et de très nombreuses femmes qui subissent des exactions.

Sans concessions et avec fermeté, la députée a condamné la Turquie et l’Azerbaïdjan, qui quotidiennement agressent l’Arménie et l’Arstakh.

Fidèle soutien des Arméniens et du peuple arstakhiote, Valérie Boyer a dit toute sa préoccupation face à l’évolution du Covid-19 dans ces républiques du Caucase.

« AGIR POUR CEUX QUI ONT BESOIN DE NOUS » : Valérie Boyer

En parallèle, la députée a dénoncé la communauté internationale qui reste indifférente à leur situation.

Elle a affirmé qu’il fallait penser et agir pour ceux qui vivent sur leur terre natale et qui subissent les affres de la négation de leur mémoire.

Jour du souvenir, visiblement attristée, Valérie Boyer a également rendu un hommage émouvant à son ami et collègue député, Patrick Devedjian, trop tôt disparu.

Homme de grande culture, premier avocat de la cause arménienne, la mémoire de Patrick Devedjian était dans le cœur de tous les arméniens, ce 24 avril 2020.

Alain Sarkissian