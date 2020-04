Journée de la Mémoire des victimes du Génocide des Arméniens de 1915 en Artsakh

Ce 24 avril, à l’occasion de la Journée de la Mémoire des victimes du Génocide des Arméniens de 1915, le président de la République d’Artsakh, Bako Sahakian, a adressé un traditionnel message au peuple arménien où il dit :

« Chers compatriotes,

Aujourd’hui, c’est le 105e anniversaire du Génocide des Arméniens. Aujourd’hui, nous rendons hommage à la mémoire de nos innocentes victimes dans des conditions particulières. Cette année, en raison de la pandémie du nouveau coronavirus répandu dans le monde entier, les mémoriaux des martyrs du Génocide des Arménien ne seront pas aussi bondés qu’ils le sont chaque année.

Cependant, je suis plus que confiant, que chaque Arménien dans n’importe quel coin du monde commémore cette terrible tragédie qui s’est produite il y a plus d’un siècle, pleurant des millions de destins brisés, ayant vécu l’indicible violence des tortures, de la famine et des massacres, errant des décennies durant à travers le monde sans domicile ni abri.

Nous le revivons avec une profonde douleur et une profonde tristesse, tout en étant convaincus que de tels crimes ne se répéteront jamais, non seulement avec notre peuple, mais partout dans le monde.

Et il n’y a qu’une seule façon d’y parvenir : les génocides doivent être reconnus et condamnés sans concession. Nous sommes reconnaissants à ces pays, à toutes ces personnes qui sont avec nous dans ce combat.

Chers compatriotes,

Nous devons tous tirer des leçons de l’histoire, tirer des leçons de la réalité actuelle et faire tout ce qui est en notre pouvoir pour rendre l’État arménien et la Mère Patrie plus forts et plus puissants de jour en jour, préservant la constance de notre unité, l’inéluctabilité de l’éternité qui est et sera le chemin du peuple arménien ».