Des œillets pour commémorer le 105e anniversaire du génocide des Arméniens

Les cérémonies de commémoration du 105e anniversaire du génocide des Arméniens de 1915 n’ayant pu se dérouler comme chaque année à Villeurbanne en raison de l’épidémie du Covid-19, le maire de Villeurbanne, Jean-Paul Bret, a néanmoins tenu à préserver ce traditionnel temps de recueillement et à rendre hommage aux victimes de ce qui fut le premier génocide du 20e siècle.

Ce vendredi 24 avril, le maire a accompli le geste symbolique de fleurir le mur mémorial de Villeurbanne, place Mendès-France, accompagné de Gilbert-Luc Devinaz, sénateur du Rhône et président du groupe interparlementaire d’amitié France-Arménie, de Jean-Paul Chich, conseiller délégué à la Mémoire et de Sonia Bove, ancienne adjointe, également déléguée à la Mémoire. Jean-Paul Bret a rappelé son attachement à la reconnaissance du génocide par l’Etat turc : « Aujourd’hui encore, en dépit des preuves historiques et scientifiques qui n’ont cessé de s’accumuler, en dépit d’une reconnaissance internationale qui n’a cessé de s’élargir, l’Etat turc s’obstine à nier la réalité du génocide des Arméniens. Voilà pourquoi, même dans les moments particuliers que nous vivons aujourd’hui, le combat pour la reconnaissance du génocide par la Turquie reste une exigence de vérité et de justice. »