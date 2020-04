Message de David KIMELFELD, Président de la Métropole de Lyon, à l’occasion de la journée nationale de commémoration du génocide des Arméniens

Le vendredi 24 avril 2020

Mesdames, Messieurs, chers Ami.e.s,

Nous commémorons aujourd’hui le 105e anniversaire du Génocide des Arméniens.

Dans le contexte de confinement que nous connaissons, toutes les cérémonies nationales ont bien entendu été annulées dans leur forme habituelle.

Je me félicite que les associations redoublent d’inventivité pour permettre à ces temps de mémoire d’exister de façon numérique.

J’ai bien entendu accepté l’invitation qui m’était faite par les associations en faveur de la mémoire arménienne de commémorer d’une autre manière le génocide de 1915.

Je me souviens de la cérémonie républicaine du 24 avril dernier.

Elle avait été profondément émouvante, car elle faisait suite à la décision du Président de la République de faire officiellement du 24 avril la journée nationale de la commémoration du génocide des Arméniens.

Cette décision a engagé encore davantage la Francedans le combat pour la mémoire et pour le droit, et je m’en félicite à nouveau.

L’humanité ne peut plus vivre avec, dans sa cave,les cadavres de peuples exterminés.

Aucun génocide ne concerne en effet que ses seules victimes.

C’est vrai de la Shoah. C’est vrai du génocide des Tutsis. C’est vrai de celui des Arméniens.

Face à ces crimes contre l’humanité, personne ne peut dire qu’il n’est pas concerné. Et après eux, chacun doitrefuser l’oubli.

L’oubli qui serait la seconde mort des victimes, comme le dit si justement Vladimir JANKÉLÉVITCH.

La Métropole de Lyon contribue depuis de nombreuses années à la perpétuation de la mémoire du génocide arménien.

Notre territoire fût une terre d’accueil de nombreux survivants du génocide venus replanter leurs racines chez nous à partir de 1922.

Tout en conservant leur héritage culturel, ces rescapés sont en même temps devenus nos concitoyens. Ils ont enrichi notre métropole dans tous les domaines : économique, politique, social, culturel et sportif.

Nous avons bâti, grâce à eux, des coopérations riches entre l’Arménie et notre territoire.

C’est aussi pour eux que nous devons continuer à rappeler au monde l’histoire des Arméniens et la mémoire du million et demi de victimes de ce génocide perpétré par le gouvernement des jeunes Turcs en 1915 et 1916.

Les terres et les biens des Arméniens furent spoliés. Les Arméniens furent massacrés dans leurs villages, déportés dans les déserts de Syrie, sauvagement torturés tout le long des marches de la mort.

Le génocide de 1915 ne fut pas que l’extermination defemmes et d’hommes. Il voulut être également une destruction morale en cherchant à effacer les traces, à empêcher la transmission entre les générations, à voler la mémoire du peuple arménien.

C’est aussi pour cela que notre cérémonie annuelle revêt de l’importance. Car résister au mal, c’est faire en sorte qu’il n’ait jamais le dernier mot.

C’est aussi pour eux que nous devons continuer à réclamer la reconnaissance universelle de ce génocide et exiger la justice.

Bien entendu, la justice n’a rien à voir avec la vengeance. Les bourreaux ont disparu et aucune génération ne reçoit les crimes de ses pères en héritage.

Cependant chaque gouvernement est responsable de l’utilisation qu’il fait de la mémoire de son peuple, despropos qu’il prononce et des actes qu’il commet pour travestir l’histoire.

Il nous faut donc redire au pouvoir turc qu’il libérerait la Turquie du poids terrible d’un génocide s’il cessait de le nier, d’autant plus que de larges pans de la société turque se sont déjà engagés dans cette reconnaissance.Par cette reconnaissance, le pouvoir turc ferait un premier pas sur le chemin de la réconciliation.

Il faut rappeler à tous les jeunes – mais pas qu’à eux – où nous ont conduit les préjugés, l’intolérance, la xénophobie et la haine au cours du XXe siècle.

La connaissance historique a une valeur d’enseignement, et l’éducation doit jouer tout son rôle pour la transmettre.

Elle doit nous permettre de lutter contre le négationnisme et de le condamner.

Elle doit nous permettre de construire aujourd’hui un monde de paix.

Dans cette perspective, j’espère que la crise sanitaire mondiale que nous traversons nous amènera, plus que jamais, à agir pour la fraternité entre les peuples.

Je vous remercie.