Joe Biden promet de reconnaître le génocide arménien s’il est élu président

L’ancien vice-président Joe Biden a annoncé le jour du Souvenir du génocide arménien qu’il reconnaîtrait le génocide s’il était élu président.

« S’il est élu, je m’engage à soutenir une résolution reconnaissant le génocide arménien et fera des droits de l’homme universels une priorité absolue pour mon administration », a-t-il déclaré vendredi dans un message.

"Aujourd’hui, nous nous souvenons des atrocités commises par le peuple arménien dans le Metz Yeghern - le génocide arménien. De 1915 à 1923, près de 2 millions d’Arméniens ont été déportés en masse et 1,5 million d’hommes, de femmes et d’enfants ont été tués. Des Grecs, des Assyriens, des Chaldéens, des Syriaques, des Araméens, des Maronites et d’autres chrétiens ont également été pris pour cible. Nous ne devons jamais oublier ou garder le silence sur cette horrible et systématique campagne d’extermination. Et nous respecterons à jamais la persévérance du peuple arménien à la suite d’une telle tragédie.

Il est particulièrement important de prononcer ces paroles et de commémorer cette histoire à un moment où l’on nous rappelle quotidiennement le pouvoir de la vérité et notre responsabilité partagée de lutter contre la haine - car le silence est complicité. Si nous ne reconnaissons pas, ne commémorons pas et n’enseignons pas à nos enfants le génocide, les mots « plus jamais » perdent leur sens. Les faits doivent être aussi clairs et aussi puissants pour les générations futures que pour ceux dont les souvenirs sont brûlés par la tragédie. Ne pas se souvenir ou reconnaître le fait d’un génocide ouvre la voie à de futures atrocités de masse.

Pendant mes années au Sénat, j’ai été fier de diriger les efforts pour reconnaître le génocide contre le peuple arménien. L’année dernière, j’ai eu le plaisir d’appuyer une législation bipartite à la Chambre et au Sénat qui reconnaissait et établissait officiellement une commémoration du génocide arménien par les Etats-Unis . Si kje suis élu, je m’engage à soutenir une résolution reconnaissant le génocide arménien et fera des droits de l’homme universels une priorité absolue pour mon administration.

Je me tiens aujourd’hui avec tous les Arméniens et la communauté arméno-américaine, qui a tant contribué à notre nation, à commémorer et à honorer les victimes du génocide arménien".