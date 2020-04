105e anniversaire du Génocide des Arméniens : Communiqué du Collectif des associations arméniennes de Vienne

hers amis,

Ce 24 avril 2020 marque le 105e anniversaire du Génocide des Arméniens.

Depuis des dizaines d’années, nous avions pour tradition de nous rassembler devant la Stèle qui se trouve rue du 24 avril 1915 afin de commémorer cet événement tragique de l’humanité et d’honorer la mémoire des victimes du premier Génocide du XXe siècle.

La pandémie actuelle nous a contraints d’annuler ce rassemblement, ainsi que la messe qui le précédait.

La disparition récente de Patrick Devedjian, atteint du coronavirus, nous a tous plongés dans une immense tristesse. Il était l’un des plus éminents défenseurs de la Cause Arménienne. En 2015, lors de l’inauguration d’une sculpture au parc de Sceaux, Patrick Devedjian disait :

« Il n’y a rien de pire que l’effacement de la mémoire »

Chacune et chacun d’entre nous gardent dans son cœur ce souvenir douloureux et malgré l’annulation des événements commémoratifs, nos pensées vont aux victimes du Grand Crime (Metz Yeghern) et à tous ceux qui, depuis plus de cent ans, luttent pour sa condamnation et sa juste réparation.

Collectif des associations arméniennes de Vienne