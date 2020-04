Déclaration inchangée du président Trump

Déclaration du président à l’occasion du jour du Souvenir arménien,

publiée le 24 avril 2020

Aujourd’hui, nous nous joignons à la communauté mondiale pour commémorer les vies perdues pendant le Meds Yeghern, l’une des pires atrocités de masse du 20e siècle. À partir de 1915, 1 million et demi d’Arméniens ont été déportés, massacrés ou ont marché jusqu’à leur mort dans les dernières années de l’Empire ottoman. En ce jour de commémoration, nous rendons hommage à ceux qui ont souffert et perdu la vie, tout en renouvelant notre engagement à promouvoir un monde plus humain et plus pacifique.

Chaque année, le 24 avril, nous réfléchissons aux liens solides et durables entre les peuples américain et arménien. Nous sommes fiers des fondateurs du Comité américain de secours aux Arméniens et aux Syriens, un effort révolutionnaire créé en 1915 qui a fourni un soutien humanitaire essentiel aux réfugiés arméniens, et reconnaissants aux milliers d’Américains qui ont contribué ou se sont portés volontaires pour aider les Arméniens expulsés de leur maisons.

En ce jour, nous témoignons de la force et de la résilience du peuple arménien face à la tragédie. Nous avons la chance que tant d’Arméniens aient apporté leur riche culture sur nos côtes et apporté une grande contribution à notre pays, notamment des soldats décorés, des artistes célèbres, des architectes de renom et des hommes d’affaires prospères.

Nous saluons les efforts des Arméniens et des Turcs pour reconnaître et tenir compte de leur douloureuse histoire. En ce jour, nous pensons qu’il est de notre devoir de nous souvenir de ceux qui ont souffert et ont péri et de réaffirmer notre engagement à protéger les minorités religieuses et ethniques vulnérables du monde entier.

Déclaration de l’ANCA



L’ANCA, l’un des principaux lobbies arméniens a réagi très vivement au fait que Trump n’a pas pris comte du vote unanime du Congrès américain qui nommait par son nom l’entreprise d’extermination des Arméniens : un génocide

À la suite de la reconnaissance quasi unanime du génocide arménien par la Chambre et le Sénat l’année dernière, le président Donald Trump a choisi de clore son premier mandat - isolé et seul - en tant que dernier exécuteur américain restant du baillon d’Ankara contre le souvenir honnête des États-Unis de ce crime, une décision vivement condamnée par le Comité national arménien d’Amérique (ANCA).

Pendant quatre années consécutives, le président Trump n’a pas correctement condamné comme `` génocide ’’ l’annihilation par le gouvernement turc ottoman de millions d’Arméniens, de Grecs, d’Assyriens, de Chaldéens, de Syriaques, d’Araméens, de Maronites et d’autres chrétiens dans sa déclaration commémorative annuelle du 24 avril - bien qu’il ait a fait campagne sur la promesse de défendre les chrétiens persécutés et d’autres groupes religieux à risque dans le monde.

« Le déni du génocide arménien est une politique fabriquée à Ankara, exportée vers l’Amérique et appliquée à Washington par le président Trump », a déclaré Aram Suren Hamparian, directeur exécutif du Comité national arménien d’Amérique ANCA. « Une fois de plus, le président Trump a copié et collé les évasions transparentes euphémistes et manifestement offensantes du 24 avril émises par Barack Obama et ses autres prédécesseurs - isolant essentiellement son administration en tant que dernier co-conspirateur américain majeur dans l’obstruction turque de la justice pour le génocide arménien. »

« Malgré la reconnaissance quasi unanime du Congrès arménien, l’an dernier, du génocide arménien, le président Trump a, une fois de plus, accordé au président turc Erdogan - un dictateur ouvertement anti-américain - un droit de veto sur le souvenir honnête des États-Unis du génocide turc de la Première Guerre mondiale contre des millions d’Arméniens et de d’autres chrétiens », a poursuivi Aram Hamparian.

« Après avoir promis une présidence de l’Amérique d’abord, le président Trump a poursuivi une politique Turquie d’abord sur le génocide arménien. Ayant promis de protester contre la persécution des chrétiens à l’étranger, il a imposé un bâillon étranger contre le souvenir honnête de ce crime contre des millions de martyrs chrétiens sans défense. Ayant promis de restaurer le leadership américain, il a plutôt confié la politique américaine des droits de l’homme à un dictateur étranger », a conclu Aram Hamparian.

